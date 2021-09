Colpaccio PSG anche nel mondo della moda: sarà Dior a firmare gli abiti del club parigino

SportFair

Il Paris Saint-Germain non bada a spese e, dopo aver confezionato una campagna acquisti faraonica, piazza un altro colpaccio nel mondo della moda. Il club parigino infatti ha stretto una partnership biennale con Dior, che firmerà dunque gli abiti della società campione di Francia sia in questa stagione che nella prossima. Per la prima volta il marchio simbolo dello stile francese sbarca nel mondo del calcio, cogliendo al volo la possibilità di vestire campioni famosi come Messi, Neymar e Mbappè.

L’abito

Kim Jones, direttore artistico delle collezioni uomo Dior, ha fatto sapere di aver già provveduto a disegnare nuovi abiti per il PSG: “tra mood casual e formali, questo elegante guardaroba combina sfumature di nero e blu navy, in toni appositamente progettati per la squadra. ll look casual è composto in particolare da una giacca Harrington, un maglione lavorato a maglia e una polo, il tutto rifinito con una toppa ricamata Paris Saint-Germain e le iniziali ‘CD Icon‘, così come i derby Dior Explorer in pelle nera, punteggiato dall’iconico motivo Dior Oblique“. L’abito sarà completato da scarpe in pelle nera che recheranno il numero di maglia del giocatore inciso nelle solette, da un cappotto e da un paio di pantaloni in cashmere. Infine, non mancheranno accessori come la borsa di sella, la cravatta jacquard con il logo del Paris Saint-Germain, la sciarpa in cashmere e una cintura reversibile.