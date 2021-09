Accattivante ed eco sostenibile: Moaconcept presenta il primo modello di sneaker versione… green

SportFair

Moaconcept presenta il suo primo modello eco sostenibile. Non poteva che essere la gamma Master Legacy, vero e proprio must have del brand, a proporre una sua versione green, in linea con le innovazioni tecnologiche che Moaconcept ha intrapreso a partire da questa stagione. Questo speciale style è realizzato in AppleSkin, un materiale sostenibile ottenuto dalla lavorazione delle mele. I residui dell’industria alimentare vengono recuperati, lavorati e trasformati in una morbida pelle dalle caratteristiche performanti e perfetta per sostituire i materiali plastici usualmente utilizzati dalle manifatture di sneaker. Master Legacy, il modello di punta di Moaconcept, diventa green grazie a questo materiale upcycled, ecologico e animal friendly. Il modello Moaconcept Master Legacy in versione green è disponibile nei migliori retailer internazionali e su shop.moaconcept.com

Moaconcept Master Legacy: euro 160,00