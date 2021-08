Zverev, te lo sei meritato tutto! Alexander d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, Khachanov ko in 2 set

SportFair

Tutto abbastanza facile oggi per Alexander Zverev nella finalissima del torneo singolare delle Olimpiadi di Tokyo. Il tennista tedesco è il nuovo campione olimpico grazie al successo contro Khachanov. Zverev, che in semifinale aveva sconfitto il numero 1 al mondo Djokovic, impedendogli così di inseguire il Golden Slam, non è mai parso in difficoltà e ha trionfato in scioltezza, aggiudicandosi il match in due set, dopo un’ora e 21 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-1. Il numero 4 al mondo del ranking Mondiale è il primo tedesco a vincere un oro olimpico nel tennis.