Pesantissime accuse dalla parte dell’ex, Zverev non ci sta più: “ho coinvolto gli avvocati, nego di aver maltrattato Olga”

Zverev non ci sta più! Il tennista tedesco, fresco vincitore alle Olimpiadi e al torneo ATP di Cincinnati, sta facendo i conti con una brutta bega legale dopo le pesantissime accuse della ex fidanzata Olya Sharypova, secondo la quale il campione tedesco l’aveva picchiata, tentando addirittura di soffocarla col cuscino.

Secondo la ragazza Zverev avrebbe avuto dei comportamenti molto violenti, picchiandola più volte tanto da averla portata in una situazione così delicata da tentare addirittura il suicidio con iniezioni di nsulina.

Sharypova aveva raccontato la sua versione dei fatti al giornalista statunitense Rothenberg, che in questi giorni è tornato sull’argomento e per questo motivo Zverev ha deciso di porre definitivamente la questione coinvolgendo i suoi avvocati.

Il tennista tedesco ha chiuso la vicenda sui social: “sulla vicenda, ho coinvolto i miei avvocati tedeschi e statunitensi. Hanno già ottenuto un’ingiunzione preliminare contro la fonte e l’autore che ha pubblicato le false accuse. Il tribunale ha trovato fondate le nostre argomentazioni e stabilito che le accuse sono diffamatorie e false. Gli avvocati hanno perciò iniziato ulteriori azioni nei confronti della fonte e dell’autore. Nego assolutamente e in modo categorico di aver maltrattato Olga. Inoltre, do il mio pieno appoggio alla creazione di una politica sulle violenze domestiche da parte dell’ATP. Non affronterò ulteriormente questo argomento“.