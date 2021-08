Xenia Palazzo in lacrime per uno splendido argento, Stefano Raimondi di bronzo: gioie azzurre alle Paralimpiadi di Tokyo

SportFair

Dopo l’oro nei 100 rana, Stefano Raimondi si regala e ci regala un’altra medaglia a questi Giochi: vale il bronzo la sua prova sui 100 metri stile libero di categoria S10. Il veronese nuota in 51.45, terminando alle spalle dell’ucraino Maksim Krypak (50.64) e dell’australiano Rowan Crothers (51.37).

“Sono molto contento per questo bronzo – ha dichiarato Raimondi – durante la gara riuscivo a vedere dove si trovavano i miei avversari e vedendo il brasiliano davanti ho avuto paura di arrivare quarto come nella prima gara”:

“Alla fine sono riuscito a trovare tutte le energie anche se negli ultimi 15 metri non ce la facevo più – ha ammesso il veneto – certo, un pò di rammarico c’è perchè per pochi secondi non ho ottenuto l’argento ma va bene cosi, sono contento di questa medaglia”.

Dopo di lui anche Xenia Palazzo ha conquistato un fantastico traguardo: l’azzurra 23enne di Palermo ha vinto una bellissima medaglia di bronzo, il suo miglior risultato in carriera, nella gara dei 200 misti SM8 dietro a Jessica Long, terza Maria Pavlova. Un argento che ha fatto scoppiare il lacrime l’azzurra, lacrime di gioia, dietro le quali si nascondono le sofferenze, gli sforzi ed i sacrifici di una vita.