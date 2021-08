Nuova caduta per Marquez a Silverstone: Aleix Espargaro in testa nel warm up del Gp di Gran Bretagna

SportFair

E’ tutto pronto a Silverstone per il Gp di Gran Bretagna: i piloti della MotoGP hanno appena concluso il warm up a Silverstone, durante il quale Marc Marquez è stato protagonista di una nuova caduta.

Sorride invece Aleix Espargaro, che si prende la cima della classifica dei tempi del warm up inglese, lasciandosi alle spalle Nakagami e Pol Espargaro, poleman del GP di Gran Bretagna. Quarto tempo per Jorge Martin, mentre il miglior pilota Yamaha è Quartararo sesto. Lontano questa mattina Valentino Rossi, solo 19°. In difficoltà anche Bagnaia, che pomeriggio partirà dalla prima fila: il giovane pilota Ducati è 17°.