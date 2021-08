SportFair

Warm up bagnato questa mattina per i piloti della MotoGP sul circuito del Red Bull Ring, in vista del Gp di Stiria, in programma per oggi pomeriggio, salvo forti temporali e diluvi che potrebbero far slittare la gara a domani.

Sulla pioggia è stato Marc Marquez a girare col tempo migliore questa mattina, lasciandosi alle spalle Miller e Vinales. Quarto Lecuona, seguito da Bagnaia e Zarco, mentre Vakentino Rossi è fuori dalla top-10, 13°.