Quartararo si prende il warm up del Gp d’Austria: Martin nella top-5, Marquez fuori dai migliori 10

In questa calda domenica di Ferragosto i piloti della MotoGP sono impegnati al Red Bull Ring, dove si corre oggi il Gp d’Austria. In attesa della gara di questo pomeriggio, i campioni della top class sono scesi in pista per il warm up, per mettere a punto gli ultimi dettagli in visto della sfida pomeridiana.

Al termine del warm up è Quartararo a spiccare in testa alla classifica dei tempi, seguito da Zarco caduto sul finale e Bagnaia. 5° il poleman e vincitore del Gp di Stiria Jorge Martin, mentre Marc Marquez è fuori dalla top 10, 10°.