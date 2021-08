Il PSG affonda in Supercoppa, serata pessima per Icardi: l’Equipe lo condanna con un voto orrendo

SportFair

La stagione del Paris Saint-Germain è iniziata nel peggiore dei modi, ovvero con la sconfitta subita nella Supercoppa di Francia contro il Lille. Tante le assenze nella squadra di Pochettino, che comunque non rappresentano un alibi per una squadra costruita per vincere ogni competizione. Eppure, i parigini si sono arresi ai campioni della Ligue 1 in carica, sfornando una prestazione pessima a partire da Mauro Icardi. L’attaccante argentino ha ricevuto un tremendo 3 in pagella da parte dell’Equipe, venendo etichettato come “la grande delusione della serata“. Gli unici a salvarsi per il famoso quotidiano francese sono stati Kimpembé e Hakimi, premiato per le “molte cavalcate, i dribbling e i traversoni dal lato destro“.