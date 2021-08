L’Italia sale a 29 medaglie alle Paralimpiadi di Tokyo: Virgilio e Liverani di bronzo nell’arco e nella carabina

SportFair

Sale a 29 il numero di medaglie conquistate dall’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la delegazione azzurra porta a casa due bronzi con Andrea Maria Virgilio nel tiro con l’arco e con Andrea Liverani nel tiro a segno. Decisiva per l’azzurra la vittoria in rimonta nella gara individuale femminile contro la russa Stepanida Artakhinova, battuta con il punteggio di 142-139. Sotto 56-54 dopo i primi due round, la Virgilio non demorde e piazza un finale perfetto che le regala il gradino più basso del podio, alle spalle di Phoebe Paterson Pine e Mariana Varela Zuniga, rispettivamente medaglia d’oro e d’argento.

Bronzo nel tiro a segno

La ventinovesima medaglia in ordine cronologico alle Paralimpiadi di Tokyo la regala Andrea Liverani, che conquista il gradino più basso del podio nella carabina 10 metri SH2. L’atleta milanese si piazza alle spalle dello svedese Jonsson e dell’esperto sloveno Tirsek, dopo aver fatto registrare addirittura in qualifica il record paralimpico. Emozione e anche un pizzico di commozione per il ragazzo milanese al momento della premiazione.