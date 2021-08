Reintegro o licenziamento? Ore decisive per Viñales: la Yamaha intanto lo esclude dal GP di Silverstone

SportFair

Il destino di Maverick Viñales sembra essere ormai segnato, almeno per quanto riguarda la sua esperienza in Yamaha. Il comportamento tenuto negli ultimi giri del GP di Stiria difficilmente verrà perdonato dai vertici della Casa di Iwata, che proprio nella giornata di oggi dovrebbero prendere la decisione di reintegrare lo spagnolo oppure licenziarlo in tronco per giusta causa. Viñales ha infatti portato al limite il motore della sua M1 in Austria con l’intenzione di danneggiarlo, chiedendo poi scusa alla Yamaha una volta ricevuta la sospensione per un GP. Un comportamento che non si addice ad un pilota professionista come lo spagnolo che, per questo motivo, dovrebbe saltare con ogni probabilità anche il GP di Silverstone.

Crutchlow il sostituto

Stando a quanto riferito da Motorsport.com, la Yamaha avrebbe preso la decisione di escludere Viñales anche dal GP di Silverstone in programma il prossimo 29 agosto in Inghilterra. Il suo sostituto sarà Cal Crutchlow che, dopo aver preso il posto di Morbidelli in Austria, salirà sulla M1 ufficiale davanti ai propri tifosi. In Petronas correrà invece Jake Dixon, attuale pilota della squadra malese in Moto2, pronto ad affiancare Valentino Rossi e a debuttare ufficialmente in top-class nell’iconico GP di Silverstone. Per il team malese sarà un’occasione importante per valutare il pilota britannico in MotoGP, allo scopo di capire se possa rappresentare un’opzione per chiudere la line-up in vista della stagione 2022.