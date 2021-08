UFC Vegas 35, tremendo ko per Alessio Di Chirico: high kick brutale di Alhassan, si spegne la luce! [VIDEO]

Ritorno amaro, amarissimo per Alessio Di Chirico sull’ottagono. L’atleta azzurro è stato sconfitto molto rapidamente nella sfida di UFC Vegas 35 contro Abdul Razak Alhassan.

L’italiano nel suo ultimo combattimento ha messo ko l’autore di uno dei knockout più belli della storia di Joaquin Buckley. Alhassan, d’altra parte, ha perso il suo ultimo combattimento contro Jacoub Malkoun per decisione. Il combattimento di oggi si è concluso in modo del tutto inaspettato perché il combattente del Ghana ha messo KO l’italiano con un calcio alto in soli 17 secondi grazie ad un high kick brutanel del ghanese.

Si tratta dell’11ª vittoria in carriera di Alhassan e l’undicesima fine del combattimento nel primo round. Il risultato sorprendente considerando che Di Chirico era il favorito dei bookmaker.

SHIN TO THE CHIN! ONE AND DONE!

Thanks for coming, 🇬🇭 @JudoRazak is a BAD BAD MAN! #UFCVegas35 pic.twitter.com/XNZ0koIW17

— UFC Europe (@UFCEurope) August 29, 2021