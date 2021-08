Spaventoso incidente per Norris, problemi ad un gomito per Lando: le impressionanti immagini [VIDEO]

SportFair

Tardano a terminare le qualifiche del Gp del Belgio: la Q3 è stata interrotta a causa di uno spaventoso incidente. Il protagonista dello schianto è stato Lando Norris: il britannico della McLaren è finito violentemente a muro facendo preoccupare spettatori, colleghi, team e addetti ai lavori.

Sebastian Vettel si è avvicinato al collega in pista, con la sua monoposto, per sincerarsi delle sue condizioni: Norris ha alzato il pollice, rassicurando il tedesco dell’Aston Martin ed il mondo intero, ma è stato comunque trasportato al centro medico per degli accertamenti.

Secondo le prime indiscrezioni sembra che Norris abbia accusato un problema al gomito, dolorante e dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Di seguito le immagini dello spaventoso incidente i Norris: