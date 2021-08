Ricomincia la caccia al titolo di Marvin Vettori, ‘The Italian Dream’ torna sull’ottagono: annunciata la sfida con Paulo Costa

SportFair

Marvin Vettori si prepara a tornare sull’ottagono dopo la sconfitta subita due mesi fa contro Israel Adesanya, riuscito a difendere la cintura di campione del mondo dall’assalto del fighter italiano. Un titolo a cui ‘The Italian Dream‘ vuole continuare a dare la caccia, iniziando nuovamente il suo percorso verso la cima contro il brasiliano Paulo Costa. L’incontro si terrà il prossimo 23 ottobre, anche se al momento non è stata comunicata la location della sfida, che verrà comunque ufficializzata a breve. Si tratterà di un confronto piuttosto acceso tra il numero 2 e 4 del ranking, con Marvin Vettori deciso a stendere il proprio avversario che non combatte da ben 11 mesi.

L’avversario

Paulo Costa, detto ‘Borracinha‘, non sale sull’ottagono dal settembre 2020 quando perse per ko contro Israel Adesanya, capace di buttarlo giù nel corso del secondo round. Una sfida sentitissima da entrambe le parti, preceduta da molto trash talking che rese infuocato lo scontro sull’ottagono. Il brasiliano è comunque un fighter da non sottovalutare, considerando che al match con Adesanya è arrivato da imbattuto con 13 vittorie, di cui 11 per k.o. Forgiatosi tra muay thai e jiu-jitsu, di cui è cintura nera, Paulo Costa non è molto amato dall’ambiente Ufc e in particolare da Dana White, arrabbiatosi quando Costa chiese più soldi per combattere contro Jared Cannonier. Adesso l’accordo è stato raggiunto e Costa sfiderà Vettori: una sfida apertissima pronta a regalare spettacolo ma, soprattutto, infuocate scintille.