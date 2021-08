Vettel dal cuore d’oro! Spaventoso incidente per Norris, Seb si avvicina per sincerarsi delle sue condizioni [VIDEO]

SportFair

Sebastian Vettel non smette mai di stupire e non perde mai occasione di dimostrare il galantuomo che è, altruista e sportivo. Il tedesco dell’Aston Martin è stato autore di un gesto encomiabile oggi durante le qualifiche del Gp di Belgio.

Lando Norris è stato protagnonista di un brutto incidente durante il Q3 a seguito del quale la sessione è stata interrotta. Sebastian Vettel dopo un furioso team radio si è avvicinato al collega della McLaren per sincerarsi delle sue condizioni: il tedesco dell’Aston Martin ha alzato il pollice in attesa di una risposta confortante da Norris, che per fortuna è prontamente arrivata.

Applausi per Vettel, uomo del giorno a Spa.