Verstappen snobba Hamilton, che frecciata: “la differenza la fa la macchina, l’esperienza non è un vantaggio per lui”

E’ guerra aperta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese della Red Bull ha mandato un’altra pungente frecciata al rivale della Mercedes.

“Credo che l’unico vantaggio che un pilota di Formula 1 possa davvero avere è una macchina più veloce. Qui la vettura conta tanto: ci sono molti piloti forti che però non hanno la possibilità di combattere per la vittoria. Quindi, non importa se hai sette titoli o uno o nessuno, quando passi qualche anno in Formula 1 e magari sei già abituato a combattere per le prime posizioni, sai che devi cercare di finire ogni gara, ottenere il maggior numero di punti possibile ogni singolo fine settimana. Quindi non credo che l’esperienza nelle lotte di vertice sia un vantaggio per Hamilton“, ha affermato Verstappen.

“Ripeto, il vantaggio è la macchina. E la Mercedes negli ultimi due weekend è stata senza dubbio molto veloce. In Ungheria era molto forte, vediamo come andrà qui. Sicuramente a Spa saranno veloci: tradizionalmente questa pista non è molto adatta a noi a causa dei lunghi rettilinei. In quest’inverno abbiamo sicuramente chiuso parte del gap ma non siamo ancora al loro stesso livello come potenza pura. Penso che rispetto al 2020 la nostra macchina sia molto migliorata, e ugualmente la nostra velocità massima. Ma ritengo sia difficile dire se basti a far bene contro Mercedes su questo circuito“, ha concluso.