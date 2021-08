L’annuncio della paternità ed il ‘dream team’ con Dovizioso, Valentino Rossi ammette: “potrebbe essere divertente”

SportFair

E’ tutto pronto a Silverstone per un nuovo weekend di gara della MotoGP: i piloti hanno raccontato oggi alla stampa le sensazioni con le quali arrivano in Gran Bretagna, dopo aver saltato questo appuntamento così importante lo scorso anno a causa del Covid-19.

Valentino Rossi, che dopo il weekend di gara in Austria ha annunciato sui social che presto diventerà padre, ha messo subito le cose in chiaro a riguardo: “il fatto di diventare papà non cambia niente, perché fa parte della mia vita privata, però sono contento. L’aver annunciato che mi ritiro a fine anno mi ha tranquillizzato invece. Io comunque cerco sempre di lavorare in maniera normale e di concentrarmi al massimo per fare il meglio possibile. Ho comunicato la mia decisione in Austria, perché avevo detto che l’avrei fatto lì, ma ci sono ancora diverse gare e quindi bisogna continuare a fare il pilota al 100%“.

Non poteva mancare poi un commento sulla rottura definitiva tra Vinales e la Yamaha: il Dottore sperava in una pace momentanea, fino al termine della stagione, ma così non è stato.

“È chiaro che non sono riusciti a sistemare la loro situazione, forse c’erano altri problemi, e che è una mossa che crea altri movimenti di mercato. Credo che Viñales guiderà un’Aprilia al più presto e sarà interessante perché è una moto in crescita e lui è molto veloce. Si prospetta una seconda parte di stagione interessante, anche per capire chi andrà in Yamaha al posto di Maverick e chi sarà al mio fianco nel team SRT“, ha affermato il 9 volte campione del mondo.

Infine Valentino Rossi ha parlato della possibilità di dividere il box Petronas con Dovizioso: “ho letto che forse ci sarà Dovizioso e sarei molto contento di averlo come compagno di squadra. Abbiamo lottato per tanti anni, ma abbiamo un buon rapporto, perché c’è stima recuproca, quindi potrebbe essere divertente essere compagni di squadra qui in Petronas“.