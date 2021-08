Valentino Rossi presto papà, ma i nonni si dividono sul sesso: “femmine più geniali, ma serve un pilota…”

SportFair

Due settimane piene di emozioni per Valentino Rossi che, in soli quattordici giorni, ha visto cambiare completamente la sua vita. Prima l’annuncio del ritiro dalla MotoGP e poi l’arrivo di una figlia: due bombe che hanno lasciato di stucco tutti i fan del Dottore. Se l’imminente ritiro ha generato molte lacrime di tristezza, la paternità invece ha regalato pianti di gioia e di felicità non solo per i futuri genitori ma anche per le loro famiglie e per i tifosi, che hanno preso d’assalto il post di Vale e di Francesca Sofia Novello inondandolo di like e commenti.

Le reazioni dei nonni paterni

Felici come una Pasqua anche i genitori di Valentino Rossi, con mamma Stefania Palma che ha espresso tutta la sua gioia per l’arrivo della nipotina: “era da un po’ che insistevo, è una notizia super e sono molto, molto felice. La vita senza un figlio ha meno senso e, visto che stiamo poco sulla Terra, meglio non perdere troppo tempo. E che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti, sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia. Da quanto lo sapevo? Da quanto una mamma deve saperlo. Valentino sarà un papà perfetto. Se non lo è lui…“. Felice inoltre anche Graziano Rossi, che ha chiesto però anche un nipotino: “mi ha chiamato nel pomeriggio, è una notizia divertentissima. E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti“.