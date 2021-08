Valentino Rossi ottavo in Austria, ma che divertimento! “Ho visto terzo e mi sono cagato addosso”

SportFair

Il Gp d’Austria ha regalato emozioni fortissime in questa calda domenica di Ferragosto. Brad Binder l’ha spuntata sotto la pioggia al Red Bull Ring seguito da Bagnaia, autore di una bella rimonta dopo una gara sempre al comando, rovinata dal meteo che lo ha costretto a tornare ai box a cambiare moto.

Terzo un ottimo Jorge Martin, vincitore del Gp di Stiria, ma a regalare le emozioni più intense è stato Valentino Rossi, che anche se per poco è stato vicino al podio, per poi completare la sua gara con un ottavo posto.

“Mi sentivo bene, ma quando sono passato dal rettilineo e non capivo, non sapevo bene in che posizione ero e sulla tabella ho letto P3, lì mi sono cagato addosso”, ha dichiarato al termine della gara ai microfoni Sky, euforico e felice per quei momenti di sano divertimento.