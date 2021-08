Valentino Rossi comprensivo nei confronti di Vinales: “non voleva fare danni”

SportFair

È in corso il Gp d’Austria di MotoGp. I piloti stanno sfrecciando in pista, ma al Red Bull Ring manca un pilota importante: Maverick Vinales, sospeso da Yamaha per aver rovinato volontariamente il motore della sua moto durante il Gp di Stiria.

Vinales ha chiesto pubblicamente scusa alla Yamaha, ammettendo di aver sbagliato, spinto dalla frustrazione.

Dopo le scuse di Vinales, Valentino Rossi è tornato a commentare quanto accaduto: “Maverick oggi ha detto quello che doveva dire. Ha detto la verità, che era frustrato perché non vengono i risultati e gli si è chiusa la vena. Però non voleva rompere il motore o fare dei danni, è una cosa che può capitare. Ha chiesto scusa alla Yamaha e io penso che in questo modo abbia delle possibilità di tornare a correre dalla prossima gara, che sarebbe meglio per tutti“.