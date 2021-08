Vinales vs Yamaha, il parere di Valentino Rossi: “mi dispiace e mi sorprende, nel team si sta bene”

SportFair

Nel paddock del Red Bull Ring non si fa altro che parlare di quanto accaduto oggi tra Yamaha e Vinales: il team di Iwata ha sospeso il pilota spagnolo colpevole di aver manomesso la moto durante il GP di Stiria causando grossi danni e, dunque, senza poter completare la gara.

Il pilota, pochi giorni fa, prima del comunicato stampa della Yamaha, si era sfogato, scagliandosi contro i vertici del team, senza riuscire a darsi una spiegazione di quanto accaduto domenica in pista.

Una situazione davvero brutta e triste, commentata da diversi piloti, primo tra tutti Valentino Rossi, pronto al ritiro, che con Yamaha di anni ne ha passati davvero tanti: “mi sorprende molto anche a me, perché in Yamaha si sta bene. E’ un team in cui tutti hanno tanta esperienza e sono tutti brave persone. E poi i rapporti con Vinales erano molto buoni perché, con l’arrivo di Quartararo, dovevano scegliere tra me e Maverick, ed hanno scelto lui. Non sono neanche la persona giusta per parlare di questa cosa, perché per sapere bene le cose bisognerebbe essere dentro al team. Non so cosa possa essere successo, quello che posso dire è che mi dispiace sia per la Yamaha che per Maverick quindi spero che possano fare la pace e che possa tornare in pista dalla prossima gara“, ha dichiarato il nove volte campione del mondo.

“Sicuramente avere un compagno forte come Quartararo è difficile per tutti. Sapevamo tutti che era molto forte, ma quest’anno ha fatto un ulteriore step, anche di più di quanto mi aspettassi. Oltre ad essere veloce, il pregio di Fabio è che riesce ad andare sempre forte. Sembra che non solo lui, ma anche la sua squadra, abbiano capito cosa fare per rendere la M1 sempre competitiva. Non è facile avere un compagno di squadra così veloce, ma Maverick è un pilota forte e tante volte è stato davvero vicino a Quartararo. Mi spiace quindi che si sia arrivati a questa situazione“, ha aggiunto il Dottore prima di spiegare come si potrebbe fare a rovinare il motore di una moto volontariamente (ciò di cui Yamaha accusa Vinales): “basta non cambiare marcia. Il motore da corsa è come quello di una macchina. Se tu sei in seconda e dai gas senza cambiare marcia, il motore arriva a limitatore. C’è un limitatore, ma se ci resta molto, naturalmente non gli fa bene“.