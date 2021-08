Valentino Rossi annuncia oggi il suo futuro: conferenza stampa straordinaria in programma in Austria

SportFair

Le vacanze sono terminate per i piloti della MotoGP ed è arrivato il momento di tornare a fare sul serio e sfidarsi nuovamene in pista per la seconda metà della stagione 2021.

I campioni tornano in pista in Austria, dove domenica si correrà il Gp di Stiria. Un weekend speciale non solo per il ritorno alle corse dopo un mese di stop ma anche per i tanti annunci in programma.

Il più atteso di tutti è sicuramente quello di Valentino Rossi: il Dottore si è preso questo mese di stop per decidere del suo futuro. Il 9 volte campione del mondo potrebbe continuare ancora un anno, nel suo team, l’ARAMCO VR46, al debutto nella prossima stagione nella categoria regina, guidando al fianco di suo fratello Luca Marini e gareggiando su una Ducati. Una opzione sicuramente interessante ed allettante.

Dall’altra parte, invece, Rossi potrebbe decidere di ritirarsi dal mondo a 2 ruote per godersi un po’ di meritato relax ed iniziare una ‘nuova vita’ sulle quattro ruote.

Finora non è trapelato nulla, ma l’attesa è terminata! Alle 16.15 di oggi ci sarà una conferenza stampa straordinaria proprio di Valentino Rossi, che in Austria annuncerà la sua decisione.