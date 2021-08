Tortu e Barella idoli azzurri, Filippo invita Nicolò: “quando facciamo serata insieme?” [FOTO]

SportFair

Uno ha 24 anni, è di Cagliari e ha vinto gli Europei di calcio 2021, l’altro è nato a Milano ma è di origini sarde, di anni ne ha 23 e ha vinto un oro olimpico: Barella e Tortu sono diventati due idoli per gli appassionati italiani di sport.

Tutt’Italia li omaggia ogni giorno per le loro fantastiche imprese, ma i due campioni azzurri sono stati accostati in particolar modo per i loro festeggiamenti. Tantissimi, infatti, i meme sui social che vedono Barella e Tortu uno accanto all’altro, il calciatore azzurrro con occhiali da sole e bottiglietta, come si è presentato da Mattarella diventando presto virale, Filippo invece con gli occhiali da sole a Cinque Cerchi indossati in aeroporto all’arrivo in Italia.

Anche le Olimpiadi di Tokyo, dopo gli Europei di calcio, hanno dunque un festaiolo doc. Il velocista italiano, oro nella staffetta 4×100 maschile a Tokyo, ha condiviso nelle sue storie uno di questi meme, taggando proprio Barella: “quando facciamo serata insieme?“, ha scritto Tortu, invitando così il calciatore azzurro a far festa.