Tortu e quell’aiutino di Chiellini sul traguardo, Filippo ringrazia Giorgio sui social con un meme esilarante [FOTO]

E’ successo di nuovo! L’Italia ha clamorosamente sconfitto l’Inghilterra, dopo Wembley, a Tokyo è andata in scena una nuova storica impresa azzurra, con i ragazzi della 4×100 metri che hanno vinto un oro strepitoso, battendo al fotofinish la Gran Bretagna.

Jacobs, Desalu, Patta e Tortu sono i nuovi campioni olimpici, grazie ad un successo per soli 0.01 secondi sulla Gran Bretagna. Impossibile quindi non tornare indietro nel tempo, ad un mese fa circa, quando l’11 luglio l’Inghilterra veniva sconfitta dall’Italia agli Europei di calcio, con i media inglesi in primis che hanno scritto “not Italy again”.

Non potevano mancare quindi dei divertentissimi meme che uniscono in qualche modo l’impresa di oggi con quella di Wembley e Tortu ne ha condivisa una davvero esilarante.

L’atleta azzurro ha pubblicato infatti sui social una foto che lo ritrae sul traguardo insieme al suo rivale inglese che viene trattenuto da Chiellini. “Fino alla fine! 🤣 Grazie Giorgio!”, ha scritto Tortu, grande tifosi juventino.



Non è tardata ad arrivare la risposta di Chiellini che divertito ha commentato “di nulla”.