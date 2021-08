Tutti pazzi per Tom Daley, il campione di tuffi lavora a… maglia in tribuna alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Alle Olimpiadi di Tokyo se ne vedono davvero di tutti i colori. Qualche giorno fa abbiamo raccontato come Jessica Fox abbia vinto l’oro nella canoa dopo aver riparato la sua imbarcazione con un preservativo, mentre oggi parliamo di un hobby un po’… particolare di un campione di tuffi.

Tom Daley, che a Tokyo 2021 ha conquistato il suo primo oro olimpico, nella gara dalla piattaforma sincro insieme a Matty Lee, è stato paparazzato mentre lavora a maglia in tribuna mentre assiste alle gare dei suoi colleghi.

Daley, alla sua quarta Olimpiade, ha trovato il modo giusto per rilassarsi e smorzare l’ansia. “Il lavoro a maglia ha aiutato la mia consapevolezza, ha impedito alla mia testa di pensare troppo e attualmente sto realizzando un simpatico maglione per cani per un amico“, ha scritto sui social Daley dopo che le sue foto mentre lavora ai ferri e all’uncinetto in tribuna alle Olimpiadi di Tokyo sono diventate virali. Il campione olimpico ha anche una pagina social dove pubblica tutti i suoi lavori che si chiama “madewithlovebytomdaley”.