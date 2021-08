Titolo provocatorio del Mirror dopo l’oro di Jacobs nei 100 metri: l’Inghilterra continua a collezionare brutte figura [FOTO]

SportFair

L’Inghilterra continua a fare brutte figure su brutte figure, provando in tutti i modi ad apparire fuori luogo anche in occasione dell’impresa ottenuta da Marcell Jacobs alle Olimpiadi di Tokyo. L’ultima velenosa frecciata arriva dal Mirror, che lancia un titolo piuttosto provocatorio per commentare l’oro dello sprinter azzurro nei 100 metri maschili ai Giochi. ‘The Google 100 m’ è l’apertura del quotidiano inglese, soffermatosi sulla discutibile caratura degli sprinter presenti in finale, conosciuti solo grazie all’aiuto del noto motore di ricerca. Un attacco infantile legato con ogni probabilità alla sconfitta subita dall’Inghilterra nella finale degli Europei contro l’Italia a Wembley, un ko che brucia ancora tanto come dimostrato dalla provocazione lanciata dopo l’impresa di Marcell Jacobs.