I tifosi del PSG pazzi per Messi: accoglienza da brividi al Parco dei Principi [VIDEO]

E’ iniziata ufficialmente la nuova avventura di Leo Messi al PSG. Dopo le lacrime nella conferenza stampa d’addio al Barcellona, il calciatore argentino ha ritrovato un sorriso speciale e bellissimo che ha sfoggiato anche ieri sera al Parco dei Principi quando è stato presentato ufficialmente, insieme a Donnarumma, Ramos e gli altri nuovi arrivi, davanti a tutti i tifosi prima del fischio d’inizio della partita tra PSG e Strasburga, valida per il secondo match del campionato francese.

Un saluto incredibile, quello dei 48 mila presenti allo stadio, a Messi. L’argentino è stato accolto in maniera incredibilmente calorosa, tanto da restare senza parole e da volersi godere fino in fondo quel momento magico, prima di prendere la parole e salutare i suoi nuovi fan.

Lionel Messi is presented to the PSG fans 🔥

(via @PSG_English) pic.twitter.com/AtIE1o9pUg

— ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021