La Ducati si prende le FP3 del Gp di Gran Bretagna: Valentino Rossi sorride a Silverstone

E’ iniziata una nuova giornata in pista a Silverstone: i piloti della MotoGp hanno appena concluso la terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, che vede Jack Miller davanti a tutti.

L’australiano della Ducati ha chiuso in testa, lasciandosi alle spalle Quartararo e Aleix Espargaro. Quarto tempo per Jorge Martin, seguito da Bagnaia. Ottima sessione per Valentino Rossi che ha chiuso in settima posizione ma avrebbe potuto migliorare il suo tempo se non fosse stato costretto ad un rallentamento improvviso all’ultimo giro a causa di un problema in pista con un pilota KTM. Chiude la top 10 Marc Marquez.