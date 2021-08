Brutto scivolone per Marquez, bandiera rossa a Silverstone: le FP1 terminano in anticipo, Marc in testa

SportFair

E’ iniziato il weekend di gara di Silverstone: dopo aver saltato l’appuntamento britannico lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19, i piloti della MotoGP sono finalmente tornati a disputare il Gp di Gran Bretagna, che si è aperto questa mattina con la prima sessione di prove libere.

Sessione terminata in anticipo a causa della brutta caduta di Marc Marquez in curva 2, illeso, la cui moto è andata letteralmente distrutta. E’ proprio lo spagnolo della Honda a chiudere in testa la sessione, seguito da Aleix Espargaro e Fabio Quartararo. Miller è il miglior ducatista, quinto, mentre Bagnaia ha chiuso ottavo. 16° Valentino Rossi.