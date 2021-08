Tanti azzurri in gara oggi alle Paralimpiadi: il programma e dove seguirli

Nella terza giornata di gare, esordio per il tiro con l’arco, il canottaggio, l’atletica e il sitting volley. Ancora una intensa giornata per il nuoto, la scherma, il tennistavolo e l’equitazione. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai2 e Rai Sport.

Le gare di oggi degli azzurri alle Paralimpiadi di Tokyo

Tiro con l’arco

Eleonora Sarti/Maria Andrea Virgilio – ranking round Compound Open femminile (ore 2)

Asia Pellizzari – ranking round W1 femminile (ore 2)

Matteo Bonacina/Giampaolo Cancelli – ranking round Compound Open maschile (ore 7)

Atletica

Oxana Corso – batterie 100 metri T35 femminili (ore 3:07)

Finali (ore 6:27)

Equitazione

Sara Morganti/Carola Semperboni – Dressage Individual Test Grado I (ore 9)

Francesca Salvadè – Dressage Individual Test Grado II (ore 12:14)

Canottaggio

Chiara Nardo/Gianfilippo Mirabile – PR2 doppio misto (ore 3:50)

Lorenzo Bernard/Cristina Scazzosi/Greta Muti/Alessandro Brancato – PR3 Quattro con (ore 4:50)

Sitting volley

Giappone – Italia – preliminari (ore 3)

Nuoto

Batterie

Misha Palazzo – 200 stile libero S14 maschili (ore 2:12)

Giulia Ghiretti – 50 farfalla S5 femminili (ore 2:54)

Carlotta Gilli – 400 stile libero S13 femminili (ore 3:39)

Finali

Alessia Berra – 100 dorso S12 femminili (ore 10:06)

Xenia Francesca Palazzo – 100 dorso S8 femminili (ore 10:21)

200 stile libero S14 maschili (ore 10:28)

50 farfalla S5 femminili (ore 11:31)

400 stile libero S13 femminili (ore 12:33)

Tennistavolo

Qualifiche

Andrea Borgato/Federico Falco – Singolare maschile MS1 (ore 2:40)

Matteo Parenzan – Singolare maschile MS6 (ore 2:40)

Michela Brunelli – Singolare femminile WS3 (ore 6)

Matteo Parenzan – Singolare maschile MS6 (10:20)

Quarti di finale

Singolare WS1 femminile (5:22)

Giada Rossi – Singolare WS3 femminile (ore 11:40)

Singolare MS9 maschile

Scherma

Preliminari

Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Marco Cima – Squadra spada maschile (ore 1:30)

Semifinali

Squadra spada maschile (ore 8:00)

Finale bronzo

Squadra spada maschile (ore 10:30)

Finale oro

Squadra spada maschile (11:30)