Tamberi non si separa mai dalla sua medaglia d’oro: la fidanzata Chiara lo riprende mentre dorme

Quando si raggiunge un traguardo come quello di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs è difficile riuscire a separarsi dal trofeo conquistato. Bonucci e Chiellini sono stati i primi quest’anno, dopo il successo agli Europei di calcio, a dimostrare quanto sia forte il legame col trofeo vinto, talmente forte da portarselo addirittura a… letto.

Così ha fatto anche Gianmarco Tamberi, fresco vincitore della gara di salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, a pari merito col rivale amico Barshim. Gimbo, infatti, è stato immortalato dalla fidanzata Chiara mentre, in viaggio per tornare in Italia, faceva un pisolino con al collo la sua medaglia d’oro, tenendola anche per mano.