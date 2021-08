Kevin Hart e Snoop Dogg intervistano Tamberi e Barshim: che risate con i campioni olimpici del salto in alto [VIDEO]

SportFair

Uno dei momenti più speciali delle Olimpiadi di Tokyo è l’oro condiviso da Barshim e Tamberi. I due campioni di salto in alto hanno vinto a pari merito la gara olimpica, decidendo di non proseguire con lo spareggio, ma di ‘dividersi’ e condividere il gradino più alto del podio olimpico.

Un momento storico, che ha fatto il giro del mondo e che resterà per sempre nella storia dello sport. Un momento che ha spinto Kevin Hart e Snoop Dogg ad interessarsi ai due campioni olimpici, tanto da contattarli per averli con loro nel programma Olympic Highlights di Peacock Tv.

Un onore immenso per Barshim e Tamberi, che si sono ritrovati intervistati da due star statunitense. “Abbiamo entrambi la medalgia d’oro. Non diciamo io sono il migliore, diciamo noi siamo i migliori“, hanno affermato i due campioni, promettendo una gara privati per i due presentatori per decretare il vincitore. Tamberi e Barshim hanno raccontato poi il loro infortunio e la loro amicizia.