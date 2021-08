Tamberi e Barshim il giorno dopo: “amico non farlo!”, la colazione dei campioni… olimpici [VIDEO]

SportFair

Emozioni uniche ieri con gli azzurri dell’atletica, Jacobs e Tamberi si sono messi al collo un oro storico e stratosferico rispettivamente nella gara dei 100 metri maschili e del salto in alto maschile.

Un oro condiviso, nel vero senso della parola per Gimbo: l’altista azzurro ha infatti vinto la gara a pari merito col collega qatariota Barshim. I due hanno deciso di condividere la vittoria anzichè continuare la gara con uno spareggio che avrebbe rovinato sicuramente la magia di una gara spettacolare.

Tamberi e Barshim non hanno condiviso solo l’oro: i due, infatti, hanno fatto anche colazione insieme, dopo la vittoria di ieri, una colazione… dei campioni.

L’azzurro ha condiviso sui social un momento davvero simpatico, che mostra la scelta del suo collega per iniziare al meglio la giornata. Pane, marmellata, uova e wurstel per Barshim, che mangia di gusto mentre Tamberi esclama “non lo fare amico, non lo fare”.