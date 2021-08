Tamberi follemente innamorato della sua Chiara, la dichiarazione d’amore sui social è dolcissima [FOTO]

SportFair

Gianmarco Tamberi ha coronato il suo grande sogno di mettersi al collo un oro olimpico: l’atleta azzurro, capitano del team italiano di atletica, ha vinto la gara di salto in alto, a pari merito con Barshim, alle Olimpiadi di Tokyo, terminate domenica.

Adesso per Gimbo un po’ di meritato relax con i suoi cari, in particolar modo con la sua Chiara, la donna alla quale ha chiesto di sposarlo proprio prima di partire per Tokyo.

Tra una partita alla playstation ed un tuffo in piscina, Gianmarco trova anche il tempo per delle romanticissime dediche alla sua amata. Oggi su Instagram il campione olimpico ha deciso di dedicare un post a Chiara, aprendo il suo cuore e svelando al mondo intero tutto l’amore che prova per lei.

“Vi presento @bontempichiara….. Lei è la mia futura moglie, la donna che mi ispira nella vita, che mi da il coraggio, che mi sostiene, che crede in me. Lei è la donna che ho deciso di tenermi al fianco per tutta la vita perché so per certo che non potrei chiedere di meglio. È la donna che mi ha seguito fino in Giappone per darmi quei momenti di serenità di cui tanto avevo bisogno, è la donna che mi ha dedicato la sua vita per consentirmi di realizzare il mio sogno. Lei è la donna che 5 anni fa asciugava le lacrime che scivolavano nel mio volto mentre guardavo la finale delle olimpiadi di Rio con il gesso alla gamba. Lei è una principessa e la cosa che più mi rende orgoglioso in questa vita è poter dire che è la MIA principessa. FOLLEMENTE INNNAMORATO DI TE. IMMENSAMENTE GRATO A TE. PER SEMPRE CON TE“, ha scritto Tamberi sui social.