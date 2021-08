Striscioni shock a Milanello contro Donnarumma: “stai attento quando girerai per Milano”

SportFair

L’addio di Donnarumma al Milan non è stato digerito dai tifosi rossoneri. Sono tanti, tantissimi, infatti, i fan della squadra milanese che hanno messo una ‘x’ sopra al portiere italiano e alla vigilia del primo appuntamento stagionale in casa hanno mostrato tutto il loro rancore con degli striscioni shock.

Il popolo rossonero ha appeso a Milanello due strisioni davvero sconvolgenti, tra insulti e minacce, contro Donnarumma: “ingrato, bastardo, fai più schifo di Leonardo”, si legge nel primo. “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo… stai attento quando girerai per Milano”, recita invece il secondo.

Nonostante Maignan sia stato accolto con calore e abbia subito mostrato di avere talento e di saper difendere i pali in maniera egregia, i tifosi non hanno ancora dimenticato la scelta di Donnarumma di salutare Milano per iniziare una nuova avventura al PSG.