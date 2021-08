La Juventus pareggia con l’Udinese all’esordio stagionale: che stoccata del figlio di Pirlo sui social [FOTO]

SportFair

La stagione 2021-2022 di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi per la Juventus e Massimiliano Allegri, tecnico bianconero. La squadra torinese ha pareggiato all’esordio contro l’Udinese, fuori casa, facendosi rimontare 2 gol grazie anche ad un clamoroso errore di Szczesny. Non sono mancate le critiche sui social contro la Juventus, che sul finale si è vista annullare la rete di Cristiano Ronaldo, e a lanciare una stoccata ai bianconeri è stato anche Nicolò Piorlo, figlio di Andrea, che è stato alla guida della Vecchia Signora lo scorso anno.

Il figlio dell’ex calciatore italiano ha ripostato una storia di un ragazzo con la seguente frecciatina, a corredo di una foto di Andrea Pirlo: “il calcio è bello perchè, se la Juve si fosse fatta rimontare due gol l’anno scorso, sarebbe stata colpa di una sola persona. Che quest’anno però non c’è“, il post social allude al fatto che lo scorso anno tutte le colpe degli insuccessi della Juventus erano di Pirlo, mentre adesso in pochi se la sono presa con l’allenatore bianconero.