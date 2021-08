Stefano Raimondi immenso! Rivali asfaltati, l’azzurro conquista una fantastica medaglia d’oro alle Paralimpiadi

SportFair

Il cielo è azzurro sopra Tokyo! Arriva una nuova medaglia d’oro dall’Italia del nuoto alle Paralimpiadi. A mettersi al collo il metallo più prezioso è Raimondi, che ha vinto la gara dei 100 metri rana della categoria SB9, chiudendo col tempo di 1.05.35 e lasciandosi alle spalle i russi Isaev e Bartasinskii.

Stefano Raimondi, alla sua prima Paralimpiade, regala il quarto oro all’Italia, la nona medaglia complessiva.

“Dopo ieri, dove il quarto posto mi è rimasto sullo stomaco, ci ho ripensato tutta la notte, questa mattina non abbiamo fatto la batteria, quindi questa era l’unica occasione per sfogarmi ed è venuto fuori anche un bel tempo e sono anche contento. Devo ancora rendermene conto, se ci penso mi viene la pelle d’oca, quindi aspetto di salire sul podio per godermela al massimo“, ha dichiarato Stefano ai microfoni Rai dopo la gara.