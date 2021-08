La finale degli Europei è solo un vecchio ricordo, omaggio da brividi a Londra: standing ovation per Bukayo Saka

SportFair

E’ passato più di un mese ormai da quell’11 luglio che ha decretato l’Italia di Mancini campione d’Europa. Un giorno di festa, diventato poi quasi un mese, per gli italiani, che ancora due giorni fa sui social ricordavano al mondo intero che è trascorso un mese da quel giorno, un giorno invece doloroso per la Nazionale inglese e tutti i suoi tifosi.

Un giorno amaro, amarissimo, per Bukayo Saka, che dopo aver sbagliato il calcio di rigore si è visto inondato di insulti e minacce. Mentre l’Italia ricorda ancora con piacere quel giorno, gli inglesi sembrano ormai aver accantonato tutta la frustrazione e delusione.

A dimostrarlo è stato il gesto dei tifosi presenti questa sera allo stadio Brentford Community di Londra, dove è andata in scena la partita tra Brentford e Arsenal, match di Premier League: al 59′ è stato il turno di Bukayo Saka di fare il suo ingresso in campo ed il calciatore è stato sorpreso con una standing ovation da brividi. Tutti gli spettatori, infatti, si sono alzati in piedi per applaudire il giovane calciatore e mostrargli tutta la loro vicinanza per quanto accaduto, capendo che per lui in primis non deve essere stato facile superare quell’errore.