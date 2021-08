SportFair

Non solo SuperGreg! Dopo i 1500 stile libero di Gregorio Paltrinieri, è arrivato il turno dell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. La Divina, che ha fatto sognare in questa edizione dei Giochi, entrando nella storia disputando la sua quinta finale consecutiva nei 200 stile libero, è tornata in vasca per la finale della staffetta 4×100 mista femminile.

Un inizio difficile per Margherita Panziera, che ha chiuso la sua nuotata all’ultimo posto, Martina Carraro ha cercato di recuperare il gap dalle avversarie riuscendo a far risalire l’Italia, che ha nuovamente perso posizioni con Elena Di Liddo. Federica Pellegrini ha provato a recuperare, ma un podio era ormai troppo lontano. L’Italia ha chiuso al sesto posto la gara dei 4×100 misti femminili, vinta dall’Australia, che ha stabilito il nuovo record olimpico, seguita sul podio da Stati Uniti e Canada.