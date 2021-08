Squalifica Osimhen che botta per il Napoli: la decisione del Giudice Sportivo

La prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 ha fatto sorridere il Napoli, che ha conquistato una bella vittoria contro il Venezia per 2-0, ma la squadra partenopea deve fare i conti con una brutta bega.

Durante il match, infatti, Osimhen è stato espuslo per una manata ad un calciatore avversario. Una manata costata cara al calciatore e al Napoli, poichè il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo per due giornate “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco“.

Osimehn ha ricevuto anche un’ammenda di 5 mila euro e salterà le sfide col Genoa e con la Juventus, anche se il Napoli è pronto a presentare ricorso.