Niente più ‘porca puttena’ in tv, la frase di Lino Banfi sparisce dagli spot Tim: smentita però la censura

Nelle ultime settimane ha fatto sorridere i telespettatori, regalando il suo proverbiale ‘porca puttena‘ all’interno dello spot pubblicitario di Tim Vision. Da qualche giorno però, la famosa imprecazione di Lino Banfi è scomparsa e il motivo riguarda la denuncia presentata dal Movimento Italiano Genitori all’Istituto di autodisciplina pubblicitaria e al Comitato tv minori: un esposto che ha spinto la Tim a modificare il proprio spot, cancellando i riferimenti a ‘L’allenatore nel pallone’.

Botta e risposta

Il Moige ha accolto con piacere la modifica dello spot, esprimendo la propria soddisfazione in un comunicato: “non si tratta di una vittoria di altri se non dei diritti dei minori in tv e sul web, troppo spesso trascurati in sede di programmazione e realizzazione degli spot e dei programmi“. La replica di Tim non si è fatta attendere ed è servita per smentire una qualsivoglia censura da parte delle autorità: “non risulta nessun provvedimento del Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria o del Comitato Media e Minori e pertanto non vi è stata nessuna censura. La diffusione degli spot previsti a supporto dell’offerta calcio sta proseguendo secondo quanto pianificato lo scorso luglio“.