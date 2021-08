Sorteggiato il tabellone degli US Open: tutti gli italiani nella parte di Djokovic

SportFair

E’ tutto pronto al Flushing Meadows di New York per gli US Open, l’ultimo Slam della stagione di tennis. Mentre sono ancora in corso le qualificazioni, con diversi italiani in corsa per approdare al main draw, sono stati sorteggiati oggi i tabelloni.

Gli azzurri certi di esordire a New York, sono dieci e tra questi ci sono Berrettini, Fognini, Sinner e Sonego.

Berrettini, numero 8 del ranking ATP, esordirà contro il francese Chardy e potrebbe incontrare nella sua strada tutti gli altri italiani: Travglia al secondo turno, Fognini al terzo e Sonego agli ottavi, nel caso in cui gli azzurri riuscissero ad avanzare, per poi incontrare Djokovic ai quarti.

Sinner debutterà con Purcell e potrebbe poi sfidare Cecchinato, mentre Sonego deve ancora attendere qualche giorno prima di sapere chi sarà il suo avversario al debutto. Fabio Fognini affronterà invece Vasek Pospisil, mentre Salvatore Caruso il giapponese Kei Nishikori e Mager Thompson. Andreas Seppi dovrà fare i conti invece con Fucsovics, Travaglia con Moutete Cecchinato con Svajda. Lorenzo Musetti, infine, esordirà contro Nava.

Per qunto riguarda le donne, invece, Giorgi esordirà con Halep.