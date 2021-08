‘Possiamo dividerci l’oro?’, il siparietto tra Tamberi e Barshim per decidere l’esito della finale di salto in alto [VIDEO]

SportFair

Un veloce siparietto per decidere la finale di salto in alto, un colloquio tra amici convinti di dividersi una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. E’ andata proprio così tra Tamberi e Barshim, entrambi arrivati alla misura di 2.37 prima di commettere tre errori a 2.39, avviandosi verso uno spareggio per decretare il nuovo campione olimpico. Invitati dal giudice a decidere come comportarsi, il qatariota ha scelto la condivisione della medaglia, così come previsto dal regolamento, mettendosi d’accordo con Tamberi per salire insieme sul gradino più alto del podio. Un siparietto bellissimo, chiuso con il bellissimo abbraccio tra due amici prima che atleti.