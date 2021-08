Più forte dei suoi demoni: Simone Biles supera se stessa a Tokyo e si prende un bronzo ‘enorme’ alla trave

SportFair

Nessuno si sarebbe aspettato di vederla in gara in queste Olimpiadi di Tokyo dopo i problemi di salute emersi dopo la gara di ginnastica artistica a squadre, Simone Biles però sorprende tutti e non solo si presenta nella finale alla trave ma si prende addirittura una medaglia. La pluri-campionessa americana riesce a conquistare un bronzo enorme, che vale come un oro considerando gli ultimi pessimi giorni vissuti a causa dei ‘twisties‘ che l’hanno condizionata pesantemente.

Seconda medaglia a Tokyo

Una prestazione pazzesca quella di Simone Biles, che chiude con il punteggio di 14.000 alle spalle della coppia cinese formata da Chenchen Guan e Xijing Tang: rispettivamente oro e argento con i punteggi di 14.633 e14.233. Per l’americana è la seconda medaglia alle Olimpiadi di Tokyo dopo il secondo posto conquistato nella finale a squadra con gli USA.