Fa il vaccino anti-Covid e accusa una pericardite, lo sfogo della pallavolista Francesca Marcon: “ora chi mi risarcisce?”

SportFair

La Volley Bergamo non ha potuto ancora riabbracciare in questa nuova stagione Francesca Marcon, detta Cisky, a causa di alcune complicazioni derivanti dal vaccino anti-Covid. La pallavolista italiana ha rivelato sul proprio account Instagram di aver accusato una pericardite e, per questo motivo, di essere impossibilitata a tornare ad allenarsi insieme alle compagne. Una denuncia chiara e precisa che, dal punto di vista medico, non appare come una certezza assoluta dal momento che la correlazione tra il vaccino e il sintomo che sta manifestando la giocatrice non è stata chiarita scientificamente. Francesca Marcon sui social ha però attribuito all’inoculazione della dose anti-Covid la pericardite, che rappresenta in parole semplici l’infiammazione della membrana che protegge il cuore.

Lo sfogo di Francesca Marcon

“Questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo – ha scritto la pallavolista sui social – ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?? Premetto che non sono no-vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino… Chi paga il prezzo di tutto?”. Non è chiaro se qualcuno dovrà risarcire Francesca Marcon, ciò che è certo è che al momento non ha iniziato la preparazione con la Volley Bergamo che la aspetta a braccia aperte: la speranza è che tutto si risolva affinché Cisky possa tornare a giocare mettendosi alle spalle questa brutta esperienza.