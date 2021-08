Lecuona beffa tutti nelle Fp2 del Gp d’Austria: migliora Marquez sul bagnato al Red Bull Ring

SportFair

Un acquazzone ha reso le Fp2 del Gp d’Austria di MotoGP un po’ complicate per i campioni della top class. Nei primi minuti della sessione di libere la pioggia ha tenuto diversi piloti ai box, ma una volta ritornato il sereno tanti sono scesi in pista.

Al termine delle FP2 è stato Lecuona a prendersi la testa della classifica dei tempi, seguito da Zarco e dall’Aprilai di Aleix Espargaro. Migliora Marc Marquez, quarto, così come anche Miller che ritrova la top ten grazie al bagnato. Ha preferito non rischiare Pecco Bagnaia, non classificato, così come anche il suo maestro Valentino Rossi e Danilo Petrucci.