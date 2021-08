Roma-Chelsea, tutte le cifre dell’affare Abraham: operazione piuttosto onerosa per il club giallorosso

SportFair

La Roma ha finalmente il suo attaccante dopo l’addio di Edin Dzeko con destinazione Inter, il club giallorosso infatti ha messo le mani su Tammy Abraham affidandolo alle sapienti mani di José Mourinho. Un’operazione piuttosto dispendiosa dal punto di vista economico, dal momento che i Friedkin hanno dovuto sborsare 40 milioni più bonus per battere la concorrenza di Arsenal e West Ham per il giocatore inglese. Il pagamento comunque non avverrà in un’unica soluzione ma sarà dilazionato: 5 milioni di euro quest’estate, altri 20 entro il 2024 e gli ultimi 15 milioni nella stagione 2024/25.

Ingaggio e recompra

Tammy Abraham guadagnerà 4,5 milioni netti a stagione (5,8 milioni lordi per il decreto crescita) che gli verranno versati interamente dalla Roma, il Chelsea invece potrà ricomprarlo tra due stagioni sborsando una cifra vicina agli 80 milioni di euro. Un’operazione piuttosto articolata che Tiago Pinto ha voluto concludere su spinta di José Mourinho, deciso ad affidare ad Abraham le chiavi dell’attacco della Roma con l’obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League.