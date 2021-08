Si mette male per Federer, un altro lungo stop per Roger: “mi opero di nuovo al ginocchio”

SportFair

Brutte notizie per tutti gli appassionati di tennis e i fan di Roger Federer: il tennista svizzero ha annunciato oggi che dovrà fermarsi nuovamente a causa di un problema al ginocchio che lo attanaglia da tempo e che lo costringe ad una nuova operazione.

Il 40enne di Basilea aveva detto proprio nei giorni scorsi che avrebbe consultato lo staff medico e che avrebbe presto aggiornato tutti i fan e lo ha fatto oggi, nel giorno di Ferragosto con un video sui social: “dopo un consulto con i medici ho deciso di operarmi di nuovo: starò fuori molti mesi. La sfida non è facile, me ne rendo conto. Ma l’obiettivo è tornare sul Tour“, ha dichiarato Federer che ha poi ringraziato tutti i tifosi per il sostegno continuo.