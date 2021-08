Ronaldo boom, si profila un sorprendente ritorno al Real Madrid: Ancelotti spinge per riavere CR7

SportFair

Carlo Ancelotti si è messo in testa di riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid: è questa la clamorosa indiscrezione lanciata da Edu Aguirre durante la trasmissione ‘El Chiringuito Tv’. Il grande amico di CR7 ha rivelato come l’ex manager dell’Everton abbia intenzione di ricongiungersi con il portoghese, per questo motivo ha già telefonato numerose volte all’entourage del giocatore per convincerlo a tornare a Madrid. “Qualcosa può succedere in questo mercato. Un allenatore importante è ossessionato dall’idea di prendere Cristiano, da settimane chiama continuamente il suo entourage per convincerlo a firmare” le parole di Aguirre, convinto del fatto che l’operazione possa andare in porto nonostante manchino solo due settimane alla fine del mercato.

Ronaldo attende

Stando a quanto riferito dall’amico di CR7, sarebbe Ancelotti a spingere per il ritorno del portoghese, il quale al momento non si è sbilanciato non essendoci trattativa tra i due club. “Un allenatore conosciuto sta lottando per prendere Cristiano – ha sottolineato poi Aguirre nella notte – l’operazione è possibile, anche se dipende da tante cose. Tutto inizia con la volontà del tecnico, espressa nelle ultime settimane. Ronaldo non si è pronunciato perché ancora non c’è nulla. L’allenatore è Carlo Ancelotti. Sta insistendo perché torni. L’opzione è lì. Può essere che vada in porto o no, però Ancelotti ha iniziato tutto“. Resta però da convincere Florentino Perez sulla bontà dell’operazione, visto che alcune settimane fa il numero uno del Madrid aveva escluso un ritorno di Ronaldo: “non ha senso che torni“. Ancelotti però spinge, dunque non è escluso che CR7 possa davvero lasciare l’Italia e tornare in Spagna: in quel caso toccherà alla Juventus trovare un sostituto per rimpiazzare la partenza del suo campione.