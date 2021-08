Martina Trevisan raggiunge Jasmine Paolini al 2° turno degli US Open: battuta in 2 set Coco Vandeweghe

SportFair

Martina Trevisan è la seconda azzurra a superare il primo turno degli US Open, la giocatrice italiana raggiunge così Jasmine Paolini uscita vittoriosa ieri dal confronto con la kazaka Shvedova. Successo anche per la numero 106 del ranking WTA, che si impone in due set su Coco Vandeweghe e stacca così il pass per il secondo turno dell’ultimo Slam della stagione. Poco più di un’ora e mezza la durata del match tra Martina Trevisan e la sua avversaria, con l’azzurra capace di imporsi con il punteggio di 6-1, 7-5 sfornando una prestazione sopra le righe. Al 2° turno, la giocatrice italiana se la vedrà con la vincente del match tra Bencic e Rus.